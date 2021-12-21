Багдад, , 13:43 — REGNUM Службы безопасности Ирака принимают экстренные меры в связи с угрозой нападения террористов-смертников. Об этом во вторник, 21 октября, сообщил агентству Shafaq источник в иракских спецслужбах.

Полиция Ирака Dvidshub.net

По словам источника, силовики объявили состояние повышенной боевой готовности, чтобы предотвратить нападения боевиков террористической группировки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По данным спецслужб, боевики намереваются совершить серию нападений в ходе празднования Нового года в пяти районах Багдада.

«Иракские силы безопасности получили разведывательные данные, указывающие на то, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) намеревается провести в следующие несколько дней операцию с использованием террористов-смертников, прибывающих из Киркука в Багдад», — сообщил источник агентства.

В связи с этим в центре столицы Ирака усилены меры безопасности.