Волгоград, 21 декабря, 2021, 13:39 — ИА Регнум. В Волгоградской области 21 декабря выявлен 351 носитель коронавируса — на четыре меньше, чем за предыдущие сутки. Общее количество заражений превысило 126 тысяч. Впервые за несколько месяцев зарегистрировано менее 30 летальных исходов — в статистику внесли 25 новых записей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 29 районах региона. Всего в Волгоградской области коронавирус подтверждён у 126 208 жителей. Выписаны за сутки 638 пациентов, в целом выздоровели 114 392 человека. В стационарах и амбулаторно лечатся 6 491 житель.

От осложнений, вызванных инфекцией, в регионе скончались 5 325 человек.