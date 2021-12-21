Бухарест, 21 декабря, 2021, 13:32 — ИА Регнум. Более тысячи человек пришли 21 декабря в центр румынской столицы, чтобы выразить недовольство новыми карантинными мерами, вводимыми правительством Румынии. Об этом 21 декабря сообщает бухарестский телеканал Digi24 со ссылкой на источники.

Nathan Keirn Протест

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По свидетельствам очевидцев, манифестанты собрались у Дворца парламента в Бухаресте с требованием к властям отказаться от идеи принятия положения о «Зеленом сертификате» (документе о прививках от COVID-19). Участники акции полностью блокировали автомобильное движение в прилегающих к зданию высшего законодательного органа страны районах. Толпа скандирует лозунги «Проснись, Румыния!» и «Требуем свободы волеизъявления!». При этом участники протестной акции игнорируют ношение защитных медицинских масок и не придерживаются «безопасного» расстояния.

Как утверждают представители управления жандармерии Бухареста, выступления носят незаконный характер, однако правоохранители не предпринимают никаких действий по разгону протестующих лиц.

«Наша задача — не допустить хулиганских выходок», — говорится в заявлении объединенных сил полиции.

Напомним, 21 декабря парламент Румынии планирует рассмотреть вопрос об ужесточении правил карантина в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Детали нового плана не разглашаются.