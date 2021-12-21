Ивано-Франковск, Украина, 21 декабря, 2021, 13:30 — ИА Регнум. Уже в будущем году власти Украины намерены добиться понимания точных сроков вступления в НАТО. Об этом 21 декабря заявил украинский президент Владимир Зеленский на конференции «Дипломатия 30. Стратегия сильного государства» в Ивано-Франковской области.

Kvartal95 official Владимир Зеленский

«Мы желаем <…> получить очень четкую временную перспективу от НАТО, очень конкретную, и хотим ее получить в (20)22 году», — сказал он.

Кроме того, Зеленский добавил, что также Киев намерен в течение ближайших лет достичь членства в Европейском союзе и «вернуть» Крым.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что зону свободной торговли с Турцией собираются создать в будущем году украинские власти.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.