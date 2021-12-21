Тверь, , 13:29 — REGNUM Ремонт дороги Рамешки — Максатиха в Тверской области в Тверской области будет продолжен в 2022 году, сообщил корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Работы ведутся в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Автодорога Пресс-служба правительства Тверской области

О необходимости приведения в нормативное состояние этой дороги губернатору Игорю Рудене на личном приёме граждан летом 2021 года сообщил житель Максатихинского района. Дорожные объекты, на которые в своих обращениях к губернатору указывают жители региона, включаются в план ремонтных работ, при этом особое внимание уделяется приведению в нормативное состояние школьных маршрутов, подъездов к больницам и другим социальным учреждениям.

Ранее было отремонтировано 46 км этой дороги, в том числе в 2021 году в рамках национального проекта 26 км. В 2022 году планируется привести в порядок ещё 8,7 км, то есть дорога будет отремонтирована полностью.

Конкурентные процедуры на ремонт на автодороги проведены, контракт заключен с подрядной организацией ООО «Технострой». Работы начнутся при наступлении благоприятных погодных условий.

Автомобильная дорога регионального значения Рамешки — Максатиха соединяет между собой Рамешковский и Максатихинский районы. Также она обеспечивает транспортную связь села Лесное и поселка Максатиха с автомобильной дорогой Тверь — Бежецк — Весьегонск — Устюжна.

Всего с 2022 по 2024 года в Тверской области планируется отремонтировать 1281 км региональных и межмуниципальных дорог. Будут продолжены работы на участках трасс «Тверь-Бежецк-Весьегонск-Устюжна», «Торжок-Осташков», «Дубна-Кимры-Горицы», «Устюжна-Сандово-Молоково-Хабоцкое», «Спирово-Козлово-Ососье», «Ржев-Сухуша», «Эскино-Трестино-Жданово». Также в 2022 году начнутся работы по ремонту дорог «Вышний Волочек — Бежецк — Сонково», «Тверь — Ржев» (участок на территории Старицы), «Бежецк-Поречье», а также подъезда к Зубцову. Будет продолжено строительство подъездных дорог к инвестиционным площадкам, региональным учреждениям здравоохранения, ремонт искусственных сооружений.