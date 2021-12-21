Москва, , 13:30 — REGNUM На рынке внутреннего туризма в России растет организованный сегмент. Об этом 21 декабря сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Арктический туризм

По словам эксперта, 2021 год характерен динамикой, связанной с увеличением организованного туризма. Его доля на российском внутреннем рынке достигла 23%.

«Это очень значимый прогресс. И мы считаем, что во-многом этой динамике поспособствовали чартерные рейсы», — сказала Ломидзе.

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