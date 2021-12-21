Москва, , 13:40 — REGNUM Ситуация с остановкой потока газа в газопроводе Ямал — Европа — исключительно коммерческая, спрашивать об этом следует компанию «Газпром». Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 21 декабря журналистам.

«Никакой здесь связи нет, это абсолютно коммерческая ситуация», — ответил Песков на вопрос о том, связано ли прекращение поставок газа в Германию по трубопроводу Ямал — Европа с заполнением газопровода «Северный поток — 2».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря компания «Газпром» не стала бронировать мощности прокачки на 21 декабря, после чего физический поток газа, идущий по газопроводу Ямал — Европа в Германию, остановился. После остановки начались реверсные поставки газа из Германии в Польшу.

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