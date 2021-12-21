София, 21 декабря, 2021, 13:28 — ИА Регнум. Официальная София объявила о проведении масштабной вакцинации от COVID-19 болгарских детей в возрасте от 5 до 11 лет. Об этом 21 декабря сообщила софийская газета «Дума».

NIAID Вакцинация

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По словам главного санитарного врача Болгарии Ангела Кунчева, соответствующая акция стартует 24 декабря и продлится несколько месяцев.

«Иммунизация будет осуществляться исключительно на добровольной основе, причем согласие на прививку должны дать как родители ребенка, так и сам вакцинируемый гражданин, — отметил, в частности, он. — Перед самой процедурой врачи обязаны проинформировать семью о составе вакцины и возможных побочных эффектах прививки».

Предполагается, что в течение ближайших двух дней в Болгарии будут открыты 69 пунктов соответствующей вакцинации по всей стране. Ранее в ряде болгарских регионов прошли выступления против введения соответствующих медицинских препаратов детям и подросткам.