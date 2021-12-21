Куала-Лумпур, , 13:28 — REGNUM Наводнения, произошедшие в Малайзии, вынудили 70 000 жителей эвакуироваться, сообщает CNN Indonesia.

Наводнение в Малайзии Straitstimes.com

В результате наводнения погибли 14 человек, еще несколько человек числятся пропавшими без вести.

Военнослужащим пришлось использовать лодки для раздачи еды местным жителям, которые оказались в ловушке в своих домах и лагерях беженцев.

Как сообщало ИА REGNUM, до 15 человек возросло число жертв наводнений, вызванных аномально сильными ливнями в Малайзии.

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