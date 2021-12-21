Наводнения в Малайзии вынудили 70 тысяч граждан бежать
Куала-Лумпур, 21 декабря, 2021, 13:28 — ИА Регнум. Наводнения, произошедшие в Малайзии, вынудили 70 000 жителей эвакуироваться, сообщает CNN Indonesia.
Straitstimes.com
Наводнение в Малайзии
В результате наводнения погибли 14 человек, еще несколько человек числятся пропавшими без вести.
Военнослужащим пришлось использовать лодки для раздачи еды местным жителям, которые оказались в ловушке в своих домах и лагерях беженцев.
Как сообщало ИА REGNUM, до 15 человек возросло число жертв наводнений, вызванных аномально сильными ливнями в Малайзии.