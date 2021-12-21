Куала-Лумпур, 21 декабря, 2021, 13:28 — ИА Регнум. Наводнения, произошедшие в Малайзии, вынудили 70 000 жителей эвакуироваться, сообщает CNN Indonesia.

Straitstimes.com Наводнение в Малайзии

В результате наводнения погибли 14 человек, еще несколько человек числятся пропавшими без вести.

Военнослужащим пришлось использовать лодки для раздачи еды местным жителям, которые оказались в ловушке в своих домах и лагерях беженцев.

Как сообщало ИА REGNUM, до 15 человек возросло число жертв наводнений, вызванных аномально сильными ливнями в Малайзии.