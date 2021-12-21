Екатеринбург, , 13:27 — REGNUM В Свердловской области от коронавирусной инфекции скончались еще 32 человека. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус

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В COVID-центрах в тяжелом состоянии пребывают 517 свердловчан. Из них к аппаратам ИВЛ подключены 253 гражданина. В состоянии средней тяжести находятся 3017 пациентов.

За сутки из клиник выписали 458 человек. С начала пандемии от ковида оправились 166 443 свердловчанина, скончались 9123 гражданина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Среднем Урале зафиксировали 598 новых случаев заражения коронавирусом.