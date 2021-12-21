Москва, 21 декабря 2021, 13:27 — REGNUM Итальянский специалист Лука Каттани, ранее работавший во французском ПСЖ, стал спортивным директором московского «Спартака». Об этом 21 декабря сообщается на сайте клуба.
Отмечается, что Каттани срезу же приступит к работе в клубе.
Ранее сообщалось, что Каттани с 2018 года работал во французском клубе в должности скаута.
Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря главным тренером «Спартака» был назначен итальянский специалист Паоло Ваноли.
Читайте ранее в этом сюжете: «Спартак» объявил имена четырёх помощников Ваноли