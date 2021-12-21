Москва, , 13:27 — REGNUM Итальянский специалист Лука Каттани, ранее работавший во французском ПСЖ, стал спортивным директором московского «Спартака». Об этом 21 декабря сообщается на сайте клуба.

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Отмечается, что Каттани срезу же приступит к работе в клубе.

Ранее сообщалось, что Каттани с 2018 года работал во французском клубе в должности скаута.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря главным тренером «Спартака» был назначен итальянский специалист Паоло Ваноли.

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