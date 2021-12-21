Томск, 21 декабря, 2021, 13:26 — ИА Регнум. Пожар в торговом центре «Лента» в Томске находится «на завершающей стадии». Об этом сообщил начальник департамента защиты населения и территории Томской области Сергей Лукин.

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Комментарий Лукина 21 декабря приводит ЦУР Томской области. По данным ЦУР, жители близлежащих к горящему магазину «Лента» домов на улице Елизаровых беспокоятся за свою безопасность. Соответствующие сообщения они оставляют в соцсетях.

«Возгорание в торговом центре привело к взрывам пиротехники и баллонов с углекислым газом. Персонал и посетители своевременно эвакуированы, пострадавших нет. Угроза для близлежащих домов отсутствует, жителям переживать не надо», — подчеркнул Лукин.

Он добавил, что на месте работает пожарный поезд.

«Пожар в здании на завершающей стадии, но проливка будет продолжаться длительное время», — подытожил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в ТЦ «Лента» на улице Елизаровых в Томске произошёл 21 декабря.

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По последней информации, возгорание полностью охватило здание на площади 5000 кв. м, обрушилась кровля.