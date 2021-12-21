Саратов, 21 декабря, 2021, 13:49 — ИА Регнум. В Саратовской области на 22 декабря объявлен желтый уровень опасности в связи с гололедицей. Об ухудшении погодных условий сообщает ГУ МЧС России по региону.

Snim.net Гололед

Согласно прогнозу, в ночь на 22 декабря местами пройдет слабый снег. Ветер северо-западный 5−10 м/с. Температура воздуха составит —12…—17 °C, при прояснении до 23 градусов мороза.

Ночью и утром местами возможен туман с видимостью от 500 метров до 1 километра, изморозь. На отдельных участках дорог гололедица.

Утром и днем ожидается небольшой снег, в отдельных районах Левобережья умеренный. В южных районах области порывы северо-западного ветра достигнут 15 м/с. Температура воздуха — от минус 12 до минус 17 градусов, на юго-востоке Саратовской области потеплеет до — 7 °C. На отдельных участках дорог гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря в четырех районах Камчатки прогнозируется мокрый снег с налипанием на провода.

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