Екатеринбург, 21 декабря, 2021, 13:26 — ИА Регнум. В Свердловской области за сутки выявили еще 598 случаев заражения коронавирусом. В том числе, 216 в Екатеринбурге, сообщает 21 декабря оперштаб по борьбе с COVID-19.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Суточный показатель заражения коронавирусом снизился на 17. Днем ранее он составлял 615.

С начала пандемии в Свердловской области, по данным штаба, заболели ковидом 193 077 человек. В регионе уже вылечились 166 443 свердловчанина, от COVID-19 скончались 9123 гражданина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в регионе в связи с улучшением эпидемиологической обстановки отменили медсертификаты для посещения торговых центов. Мера будет действовать с 22 декабря по 20 января.