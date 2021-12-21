Вашингтон, , 13:25 — REGNUM Новые правила, направленные на борьбу с экстремизмом в рядах американских вооруженных сил, опубликовало 20 декабря Оборонное ведомство США, сообщает The Hill.

В рамках новых правил военнослужащим запрещается активно участвовать в экстремистской деятельности, Кроме того, они могут понести наказание за пропаганду экстремистского контента в Интернете, в том числе если будет оставлять положительные оценки — «лайкать» — под подобными материалами на платформах социальных сетей.

«Физический акт симпатии — это, конечно, его продвижение, не так ли? А продвижение экстремистских групп, организаций, которые выступают за нарушение присяги Конституции, свержение правительства, террористическую деятельность, а также «лайкание» — это продвижение, и это четко изложено в инструкции», — отметил официальный представитель ведомства Джон Керби.

Новые руководящие принципы — результаты Рабочей группы Министерства обороны по противодействию экстремизму — появились почти через год после погрома в Капитолии 6 января, в котором участвовали десятки действующих и бывших военнослужащих.