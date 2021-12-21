Чебоксары, 21 декабря 2021, 13:25 — REGNUM В Чебоксарах индивидуального предпринимателя оштрафовали за падение с четвёртого этажа при строительстве дома троих рабочих. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.
Проверка проводилась в Московском районе Чебоксар при строительстве многоквартирного дома в микрорайоне Акварель. Надзорное ведомство установило, что по договору субподряда выполнялось устройство монолитного железобетонного каркаса в блок-секциях дома.
Судподрядчиком стал индивидуальный предприниматель. По данным прокуратуры, были приняты работники в качестве арматурщиков, которые 23 ноября 2021 года проводили армирование лестничной клетки.
Правоохранители уточняют, что упали три человека, их госпитализировали с травами, переломами и ушибами. В ведомстве также отмечают, что официальное извещение о групповом несчастном случае не было направлено в прокуратуру.
Прокурорская проверка выявила «многочисленные нарушения» требований охраны труда в работе индивидуального предпринимателям.
Правоохранители возбудили административные дела в связи с нарушением требований охраны труда (ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ), непроведением специальной оценки условий труда (ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ), отсутствием средств индивидуальной защиты (ч. 4 ст. 5.27.1 КоАП РФ). По результатам рассмотрения предприниматель привлечён государственной инспекцией труда Чувашии к административной ответственности в виде 35 тыс. рублей штрафа.
Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа 2021 года в шумерлинском лесничестве при лесосечных работах одно из деревьев упало на 39-летнего рабочего. У него диагностирован закрытый перелом правой бедренной кости со смещением, что считается тяжким вредом.
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