Чебоксары, 21 декабря, 2021, 13:25 — ИА Регнум. В Чебоксарах индивидуального предпринимателя оштрафовали за падение с четвёртого этажа при строительстве дома троих рабочих. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

Проверка проводилась в Московском районе Чебоксар при строительстве многоквартирного дома в микрорайоне Акварель. Надзорное ведомство установило, что по договору субподряда выполнялось устройство монолитного железобетонного каркаса в блок-секциях дома.

Судподрядчиком стал индивидуальный предприниматель. По данным прокуратуры, были приняты работники в качестве арматурщиков, которые 23 ноября 2021 года проводили армирование лестничной клетки.

«В ходе работ внутри подъезда на высоте четвёртого этажа работники упали из-за обвала настила на высоту первого этажа на бетон, покрытый снегом», — говорится в сообщении.

Правоохранители уточняют, что упали три человека, их госпитализировали с травами, переломами и ушибами. В ведомстве также отмечают, что официальное извещение о групповом несчастном случае не было направлено в прокуратуру.

Прокурорская проверка выявила «многочисленные нарушения» требований охраны труда в работе индивидуального предпринимателям.

Правоохранители возбудили административные дела в связи с нарушением требований охраны труда (ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ), непроведением специальной оценки условий труда (ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ), отсутствием средств индивидуальной защиты (ч. 4 ст. 5.27.1 КоАП РФ). По результатам рассмотрения предприниматель привлечён государственной инспекцией труда Чувашии к административной ответственности в виде 35 тыс. рублей штрафа.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа 2021 года в шумерлинском лесничестве при лесосечных работах одно из деревьев упало на 39-летнего рабочего. У него диагностирован закрытый перелом правой бедренной кости со смещением, что считается тяжким вредом.

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