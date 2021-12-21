Липецк, 21 декабря, 2021, 13:23 — ИА Регнум. Число пожаров на территории Липецкой области в 2021 году по сравнению с прошлым годом снизилось на 38%. Данные прозвучали 20 декабря на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, которое провёл глава администрации региона Игорь Артамонов. Об этом руководитель области сообщил корреспонденту ИА REGNUM.

Пресс-служба администрации Липецкой области Игорь Артамонов провёл заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

Глава региона отметил, в 2021 году в Липецкой области не было допущено чрезвычайных ситуаций и пожаров с массовой гибелью людей. Общее количество пожаров в текущем году по сравнению с показателем 2020 года снизилось на 38% — с 7158 до 4423. На 14% сократилось число погибших на пожарах, на 20% меньше людей пострадало.

Кроме этого, в 2021 году в Липецкой области создано четыре подразделения противопожарной службы субъекта и одно подразделение федеральной противопожарной службы, на 74% увеличено число контрольно-надзорных мероприятий, проведённых органами МЧС России.

Проведена большая работа в муниципальных образованиях, в связи с этим снизилось количество пожаров не только в жилом секторе — на 16,1% и на объектах защиты — на 15,5%, но и на открытых территориях — на 45,8%. Также удалось улучшить среднероссийские показатели и занять шестое место в ЦФО и тридцать третье по России, что говорит об эффективности выполняемых мероприятий. Игорь Артамонов поблагодарил пожарных за работу.

«Достигнутые показатели — результат хорошо проделанной работы. Все мы понимаем, что за этими цифрами стоят спасенные жизни наших граждан, их безопасность и благополучие «, — отметил Игорь Артамонов.

Глава региона утвердил планы работы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Липецкой области на 2022 год, а также планы развития Единой дежурной диспетчерской службы муниципалитетов и мероприятий по подготовке неработающего населения Липецкой области в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций.