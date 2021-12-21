Уфа, 21 декабря, 2021, 13:24 — ИА Регнум. Проверку по факту нападения бродячих собак на ребенка в г. Уфе организовали сотрудники прокуратуры. Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

Tololo.ru Собаки

По предварительной информации, днем 19 декабря текущего года 13-летняя девочка шла на каток в микрорайоне Шакша. В какой то момента на ребенка напала стая собак. Девочка получила укушенные раны туловища, головы и конечностей. Ее срочно доставили в медучреждение.

В ходе проверки сотрудники прокуратуры дадут оценку работы органа местного самоуправления, уполномоченных организаций по обращению с животными без владельцев, а также соблюдению прав ребенка на безопасность жизни и здоровья.

При наличии оснований будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

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