Москва, , 13:23 — REGNUM Торги 20 декабря прошли для нефти крайне неоднозначно, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Нефтехранилище. Норвегия T3n60

«С одной стороны, цена на баррель Brent просела на 1,33%, закрыв день на отметке в $72,32, но при этом она опускалась до $69,50 — с 3 декабря котировки на топливо не опускались ниже $70. Отрастать цены начали во второй половине дня.

Основная причина столь сильного падения — опасения рынка по поводу нового штамма «Омикрон». Нидерланды объявили о жестком локдауне до 14 января, в Лондоне введен режим ЧС, ряд стран Европы рассматривает возможность жестких ограничений после Рождества,

Израиль закрыл авиасообщение с восьмью странами. Такие страхи могут серьезно повлиять на спрос, что отражается котировках. Кроме того, МЭА уже снизило из-за нового штамма прогнозы по спросу на 2022 год.

Восстанавливаться цены начали после сообщений об остановке добычи на четырех месторождениях в Ливии в преддверии президентских выборов 24 декабря.

Помимо этого, позитивное влияние на котировки оказали новости от фармкомпании Moderna, которая сообщила о росте антител в 37 раз после бустерной дозы вакцины.

Предполагаемый коридор движения цен на нефть на сегодня, 21 декабря, составляет — $71−73 доллара за баррель», — полагает эксперт.

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