Екатеринбург, 21 декабря, 2021, 13:22 — ИА Регнум. На Среднем Урале в торговые центры теперь можно будет попасть без предъявления медицинского сертификата. Однако такая мера станет временной. Она будет действовать с 22 декабря по 20 января, сообщил в соцсетях губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Александр Полегенько ИА REGNUM QR-код

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Глава региона отметил, что такое решение связано с улучшением эпидемиологической ситуации в области. По его словам, меры по борьбе с коронавирусом в регионе показывают свою эффективность. Происходит снижение нагрузки на врачей.

Кроме того, губернатор сообщил, что с кафе и рестораны смогут работать и в ночное время с 22 декабря по 20 января. Однако для посещения заведений свердловчанам по-прежнему придётся предьявить медсертификат.