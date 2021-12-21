Ереван, , 13:21 — REGNUM Вооружённые силы Армении в декабре 2020 года отвели от границы в Сюникской области на основании приказа Генштаба. Об этом заявил в ходе пресс-конференции депутат парламента республики от оппозиционного блока «Армения» Гегам Манукян.

Дорога Капан — Горис Yakovlev Sergey

Он рассказал, что в течение года пытался понять, на каком основании военнослужащие отошли с занятой территории в соответствии с границами Армянской ССР, указанной в советских картах. В итоге он получил ответ из Генштаба, но не может его опубликовать, так как там есть секретные данные.

«Одно ясно. Ответ за подписью начальника Генштаба ВС Армении свидетельствует, что подразделения ВС Армении, отряды добровольцев отошли примерно на 20 км, уступили 21-км дороги Горис — Капан на основании письменного приказа», — сказал Манукян.

Стоит отметить, в октябре 2021 года премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что распорядился отвести войска от границы с Азербайджаном, чтобы избежать войны. 11 ноября Баку ввёл на перешедшем под его контроль участке дороги Горис — Капан таможенные посты.

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