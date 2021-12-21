Москва, 21 декабря, 2021, 13:21 — ИА Регнум. Основными задачами Министерства спорта РФ на 2022 год будут восстановление в правах Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом 21 декабря заявил министра спорта РФ Олег Матыцин на заседании коллегии ведомства.

Duma.gov.ru Олег Матыцин

«Планы на следующий год: восстановление ВФЛА и РУСАДА в правах. Это остается одним из наших приоритетов», — сказал Матыцин.

Вторым приоритетом он назвал юридическую поддержку российских спортсменов.

Напомним, ВФЛА в ноябре 2015 года была лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) на фоне допингового скандала. С тех пор отстранение ВФЛА продлевалось более 15 раз.

В декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал РУСАДА не соответствующим всемирному антидопинговому кодексу и ввёл санкции на два года. В июне 2021 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отправило РУСАДА план восстановления статуса, который должен быть реализован до середины декабря 2022 года.