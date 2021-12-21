Пхеньян, , 13:20 — REGNUM С января 2020 года по сентябрь 2021 года Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОКК и КП) выделила 700 тыс. швейцарских франков (~$760 тыс.) на помощь КНДР в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на отчет международной некоммерческой организации.

Флаг КНДР Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Согласно опубликованным данным, 295 тыс. швейцарских франков (~$320 тыс.) было выделено на проекты здравоохранения, 90 тыс. швейцарских франков (~$98 тыс.) — на проекты по снижению рисков стихийных бедствий, 61 тыс. швейцарских франков (~$66 тыс.) — на проекты по обеспечению водоснабжения и санитарии.

Известно, что к июню 2022 года организация планирует дополнительно выделить 400 тыс. швейцарских франков (~$434 тыс.) на оказание помощи Северной Корее.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с начала пандемии коронавируса в КНДР сдали тест на коронавирус 48 449 человек.

Со 2 по 9 декабря тестирование в стране прошли 739 человек. О случаях заражения не сообщается.