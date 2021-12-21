В Крыму многодетная семья в морозы осталась без электричества из-за долгов
Симферополь, 21 декабря, 2021, 13:20 — ИА Регнум. Крымской семье, в которой воспитывается пять детей, отключили электроэнергию из-за накопившихся долгов. В ситуацию вмешался руководитель Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев, который дал поручение провести проверку по данному факту. Об этом 21 декабря сообщили в пресс-службе ГСУ СКР.
Видеообращение жительницы села Живописное Симферопольского района появилось ранее в социальных сетях. Женщина рассказала, что в одиночку воспитывает пятерых детей в возрасте от 2,5 до 18 лет. Живёт семья в частном доме садового товарищества. Из-за накопившихся долгов дом отключили от электроэнергии.
Руководитель ГСУ взял ход проверки под личный контроль.
Отметим, что, по данным синоптиков, с 22 декабря в Крыму прогнозируется резкое похолодание, температура в ночные часы может опускаться до — 15 градусов.