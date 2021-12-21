Симферополь, 21 декабря, 2021, 13:20 — ИА Регнум. Крымской семье, в которой воспитывается пять детей, отключили электроэнергию из-за накопившихся долгов. В ситуацию вмешался руководитель Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев, который дал поручение провести проверку по данному факту. Об этом 21 декабря сообщили в пресс-службе ГСУ СКР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Долги

Видеообращение жительницы села Живописное Симферопольского района появилось ранее в социальных сетях. Женщина рассказала, что в одиночку воспитывает пятерых детей в возрасте от 2,5 до 18 лет. Живёт семья в частном доме садового товарищества. Из-за накопившихся долгов дом отключили от электроэнергии.

«Основная задача следователей на данный момент, с учетом неблагоприятных погодных условий на территории полуострова, в максимально короткие сроки добиться восстановления в дом, где проживает многодетная семья, подачи коммунальных услуг», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Руководитель ГСУ взял ход проверки под личный контроль.

Отметим, что, по данным синоптиков, с 22 декабря в Крыму прогнозируется резкое похолодание, температура в ночные часы может опускаться до — 15 градусов.