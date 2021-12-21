Лос-Анджелес, США, 21 декабря, 2021, 13:19 — ИА Регнум. Роберт Паттинсон сказал, что уже думает о том, как могла бы развиваться его версия Брюса Уэйна в новых частях «Бэтмена». Об этом 21 декабря сообщает портал Screen Rant.

Иван Шилов ИА REGNUM Новый Бэтмен

«Я сделал что-то вроде карты того, как психология Брюса будет развиваться еще в двух фильмах. Я бы с удовольствием этим занялся», — сказал Паттинсон. Отметим, что пока нет информации о том, планирует ли компания Warner Bros. выпускать сиквел «Бэтмена».

Напомним, режиссёр «Бэтмена» Мэтт Ривз снял такие картины, как «Монстро», «Впусти меня. Сага», «Планета обезьян: Революция» и «Планета обезьян: Война». Ранее кинематографист заявил, что его фильм станет «самой эмоциональной» картиной про супергероя в истории франшизы.