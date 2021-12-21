Чубут, , 13:35 — REGNUM Губернатор аргентинской провинции Чубут, в которой с прошлой недели не прекращаются массовые беспорядки, сообщил 20 декабря об «отмене спорного закона и проведении плебисцита на провинциальном уровне» в своем твиттере.

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Нововведения позволили бы канадской компании Pan American Silver восстановить добычу серебра токсичным способом цианирования в Чубуте. Деятельность компании была приостановлена в 2013 году после нарушения закона об добыче полезных ископаемых, запрещающего использовать цианиды. Последнее решение губернатора Мариано Арчони вызвало гневную реакцию со стороны горнодобывающего сектора.

«Когда побеждает насилие, Аргентина проигрывает, — заявили представители компании. — Похоже, что некоторым все сойдет с рук: поджоги, разрушения, угрозы. И никаких юридических последствий для них не будет».