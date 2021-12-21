Магас, , 13:19 — REGNUM В Ингушетии в настоящее время 1462 человека проходят лечение от COVID-19. Из них в стационарах — 333 пациента, остальные лечатся амбулаторно под контролем медиков, сообщили 20 декабря в пресс-службе регионального правительства.

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Всего, по словам министра здравоохранения Рукият Торшхоевой, в республике продолжает функционировать 395 ковидных коек в пяти медицинских организациях. Из них — 46 реанимационные, заняты при этом 38 коек. Свободный коечный фонд составляет 16%, отметили в минздраве.

В настоящее время в Ингушетии отмечается один из самых низких показателей по числу «активных» пациентов. Меньше только в Чечне, где 1008 человек лечатся от COVID-19.

Самое большое число ковидных больных зафиксировано к 21 декабря на Ставрополье — 21 935 человек. В Карачаево-Черкесии болеет 3061 человек, в Кабардино-Балкарии — 2430, в Дагестане — 2127, в Северной Осетии — 1957 жителей.