Москва, , 13:19 — REGNUM В России с начала 2021 года произведено более 300 млн комплектов вакцин от COVID-19. Об этом 21 декабря заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Совокупно на 12 площадках сделано свыше 300 млн комплектов полных доз, и мы с запасом закрываем потребности в вакцинации нашего населения», — заявил Мантуров, выступая на правительственном часе в Госдуме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мантуров заявил, что потребность в медицинском кислороде за время пандемии выросла более чем в 15 раз.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: угроза распространения «Омикрона» — все новости»

Читайте также: В России не решен вопрос снабжения больниц медкислородом — Мантуров