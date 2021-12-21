Москва, , 13:20 — REGNUM В сегменте внутреннего туризма на территории России растет число и доля людей, которые вновь возвращаются в понравившееся им место отдыха. Об этом 21 декабря сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Сохраняется динамика роста возвратных туристов в тех или иных регионах. Многие региональные туристические компании говорили, что у них есть возвратные туристы — около 8−10% от общего числа туристов», — сказала Ломидзе.

В то же время представитель АТОР заявила, что на территории России сохраняется сложное положение к сфере культурно-познавательного туризма, поскольку связанные с профилактикой распространения коронавируса ограничения, как правило, касаются в том числе объектов культуры.

«Эти ограничения создавали определённые препятствия. При этом культурно-познавательный туризм нельзя назвать восстановившимся ни в коем случае», — отметила Ломидзе.

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