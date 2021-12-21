* запрещённая в России организация

Москва, , 13:18 — REGNUM Ранее вынесенные приговоры фигурантам дела террористической организации «Сеть» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) промышленному альпинисту Юлию Бояршинову и программисту Виктору Филинкову оставлены в силе. Такое решение 21 декабря вынес Верховный суд России.

«Верховный суд РФ отклонил кассационную жалобу защиты и оставил в силе приговор Юлию Бояршинову и Виктору Филинкову», — заявили в беседе с ТАСС в суде.

Как сообщало ИА REGNUM, сторона обвинения на выездном заседании Второго Западного окружного военного суда в Петербурге летом 2020 года попросила приговорить предполагаемых участников террористической группы «Сеть» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Юлия Бояршинова и Виктора Филинкова к шести и девяти годам колонии соответственно.

Обоим фигурантам инкриминировали участие в террористическом сообществе, а Бояршинову также хранение взрывчатых веществ.

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В итоге суд приговорил Бояршинова к 5,5 года колонии общего режима, а Филинкова — к семи годам лишения свободы. В апреле 2021 года апелляционный суд сократил Боярышникову срок наказания на три месяца.