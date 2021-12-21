Москва, , 13:17 — REGNUM Рубль продолжил сдавать позиции на торгах 20 декабря, поддавшись напору долларовых быков в сочетании с падающей нефтью, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Валюта Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Однако уже сегодня, 21 декабря, пара доллар/рубль открылась гэпом вниз и вернулась под отметку 74 руб., коснувшись промежуточной поддержки в районе 73,55 руб.

Российская валюта отыгрывает недавние потери благодаря улучшению общих рисковых настроений, которые прослеживаются с сегодняшней азиатской сессии. Также определенная поддержка исходит от подготовки к пиковым налоговым выплатам, финальным в 2021 году.

Тем временем нефть продолжает «путать карты» рублю — после утренних попыток развития импульса восстановления Brent привлекла новые продажи, не сумев пробить зону $72,50 за баррель.

Что касается общей обстановки на мировых рынках, здесь наша валюта получает противоречивые сигналы. С одной стороны, фармкомпании не устают делать обнадеживающие заявления об эффективности существующих вакцин и разработки новых.

С другой стороны, новы штамм «Омикрон» продолжает распространяться быстрыми темпами, и это мешает рублю почувствовать себя комфортнее.

Иными словами, восходящий потенциал рубля остается ограниченным, и борьба за отметку 74 рублей еще далеко не окончена.

Помимо того, что бегство от риска может вернуться в любой момент, ситуация на рынке нефти может ударить по «россиянину» в свете высокого риска возвращения котировок Brent под отметку $70», — считает эксперт.

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