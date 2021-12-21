Архангельск, 21 декабря, 2021, 13:16 — ИА Регнум. За последние сутки в Архангельской области выявлено 285 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает региональный оперштаб.

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Среди новых заболевших — 62 архангелогородца, 49 северодвинцев, 38 жителей Вельского района, 20 — Шенкурского. Случаи заболевания выявлены также в Шенкурском, Холмогорском и других районах области.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России было выявлено 25 907 случаев COVID-19.