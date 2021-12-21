Москва, 21 декабря, 2021, 13:16 — ИА Регнум. До 2030 года предприятия российской отрасли авиастроения произведут более одной тысячи самолетов. Об этом 21 декабря рассказал глава российского Минпромторга Денис Мантуров в ходе «Правительственного часа» в Госудме РФ, передает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Денис Мантуров

«Знаковым событием для отрасли в уходящем году стало утверждение программы государственного гражданского заказа. До 2030 года наши предприятия должны построить более тысячи воздушных судов», — сказал он.

Кроме того, глава Минпромторга отметил, что в создаваемую по поручению президента России Владимира Путина в противопожарную эскадрилью войдут вертолеты Ка-32 и Ми-26Т, а также добавил, что серийное производство турбовинтового регионального пассажирского самолёта должно начаться в 2025 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что Россия начинает извлекать выгоды от вложений в проекты глубокой переработки в лесной промышленности.