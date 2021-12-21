Саранск, , 13:15 — REGNUM В Мордовии приняли решение об организации работы учреждений общественного питания в период новогодних праздников. Соответствующие изменения внес глава республики Артем Здунов в указ о режиме повышенной готовности.

Общепит строго выполняет требования Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Так, в период с 24 декабря по 11 января кафе и рестораны смогут работать с 8:00 до 01:00 мск. При этом в ночь с 30 на 31 декабря и с 31 декабря на 1 января общепит сможет продлить работу до 03:00 мск. В остальное время можно будет работать в формате доставки и навынос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее планировалось, что режим работы учреждений общепита в новогодние праздничные дни будет определен в республике с учетом мнений эпидемиологов, врачей и представителей бизнес-сообщества. При этом подчеркивалось, что все противоэпидемические меры должны неукоснительно соблюдаться.

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