Багаевский район, Ростовская область, 21 декабря, 2021, 13:15 — ИА Регнум. В станице Багаевской Ростовской области водитель сбил девятилетнюю девочку. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД 21 декабря.

Mytaganrog.com ДТП

Инцидент произошёл примерно в 9:00 мск на улице Фрунзе. Водитель ВАЗ-21 150, предположительно, сбил ребёнка, которая пересекала проезжую часть в неположенном месте, выбежав на дорогу из-за припаркованного автомобиля. В результате ДТП девочка получила травмы и была доставлена в больницу.

По факту аварии организована проверка.