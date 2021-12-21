Канберра, , 13:17 — REGNUM 20 декабря газета The Sydney Morning Herald смогла выяснить, что в рамках доставки вакцины от COVID-19 в Фиджи и Тувалу правительство Австралии задействовало частные супер-джеты, что обошлось налогоплательщикам в 600 000 долларов. В свою очередь независимый сенатор Рекс Патрик, выступая в парламенте, назвал это «бесстыдным» использованием денег налогоплательщиков.

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20 декабря в министерстве иностранных дел Австралии подтвердили, что в начале этого года почти 600 000 долларов были потрачено на три миссии по оказанию гуманитарной помощи: две поездки были совершены в Тувалу и одна — на Фиджи.

Было также подтверждено, что в августе правительству был передан в субподряд роскошный самолет, который будет использоваться для перевозки команды аварийно-спасательных служб на Фиджи для оказания помощи тяжелобольным пациентам с коронавирусом.

Комментируя появившуюся информацию, сенатор Рекс Патрик задался вопросом, почему самолеты австралийских ВВС не учувствовали в доставке вакцин.