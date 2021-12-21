Москва, 21 декабря, 2021, 13:14 — ИА Регнум. В церемонии передачи атомных подлодок «Князь Олег» и «Новосибирск» в состав Военно-морского флота (ВМФ) примет участие Президент России Владимир Путин. Об этом 21 декабря сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Подлодка

«Во время посещения выставки состоится краткая церемония приема атомных ракетных крейсеров «Князь Олег» и «Новосибирск» в состав ВМФ России», — сказал Песков.

Он отметил, что мероприятие пройдёт в режиме видеоконференции.

Напомним, 21 декабря Путин проведёт расширенное заседание коллегии Министерства обороны РФ.