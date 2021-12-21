Кызыл, 21 декабря, 2021, 13:15 — ИА Регнум. Глобальный вызов, связанный с распространением новой коронавирусной инфекции, безусловно, повлиял на экономические и социальные условия в мире, России и, конечно, в Туве. Об этом в своём послании к Верховному хуралу сказал глава региона Владислав Ховалыг.

Личная страница главы Тувы Владислава Ховалыга в соцсети «ВКонтакте» Глава Тувы Владислав Ховалыг

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«Несмотря на это, в Туве не прекращалась работа жизнеобеспечивающих отраслей, предприятий промышленности, транспорта, строительства, сельского хозяйства. Продолжается реализация индивидуальной программы социально-экономического развития Тувы до 2024 года. В её рамках уже запущено модернизированное производство железобетонных изделий. Реализуется большая программа строительства — работы ведутся на 828 объектах,— отметил Ховалыг. — Конечно, пострадало малое и среднее предпринимательство, особенно в сфере услуг. Однако федеральные и региональные меры поддержки бизнеса помогли в целом сохранить этот важнейший сегмент экономики, а главное, занятость в нём. Отмечу, что в этом заслуга и самих предпринимателей, которые оперативно реагировали на изменение ситуации, трансформировали свой бизнес. Только в Кызыле за время пандемии около 60% точек общественного питания перешли на новые форматы, такие, например, как доставка еды».

Он уточнил, что социально-экономические итоги 2021 года ещё предстоит обсудить детально, они будут подробно отражены в отчёте правительства.