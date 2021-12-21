Улан-Удэ, 21 декабря, 2021, 13:13 — ИА Регнум. Все необходимые меры по защите Байкала со стороны России приняты и исполняются, считает глава Бурятии Алексей Цыденов. Комментируя намерение ЮНЕСКО рассмотреть вопрос о включении Байкала в список объектов «всемирного наследия, находящихся под угрозой», он отметил, что на сегодняшний день на федеральном уровне принято решение о строительстве 21 очистного сооружения, минимизированы потери от лесных пожаров, введен запрет на рубку лесных насаждений в центральной экологической зоне. Подробности сегодня, 21 декабря, сообщает пресс-служба правительства региона.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Байкал

«Проблема, которая касается вырубки леса — на территории центральной экологической зоны Байкала вырубку полностью остановили. В какой-то мере это сказалось на доступности дров, но в итоге в ЦЭЗе вырубки леса нет. Что касается пожаров вокруг Байкала — в этом году Бурятия достигла исторического минимума по лесным пожарам, площадь, пройденная огнем, составила меньше 2 тыс. га. Это самый низкий показатель за последние 30 лет.

Опять же, это сказалось на стоимости дров: горельника нет, рубить нечего, дрова подорожали, но этот вопрос тоже постарались решить. Президент принял решение по очистным на байкальской территории — 22 очистных сооружения будем строить. То, что касается иркутской стороны, Байкальского ЦБК — решения по нему тоже приняты. Все принятые меры обеспечивает защиту Байкала», — заявил Глава Бурятии.

Алексей Цыденов напомнил о ситуации, которая несколько лет назад беспокоила экологов и местных жителей по поводу распространения спирогиры.

«Уровень воды в озере поднялся, температура воды опустилась, и спирогира исчезла. Это такой вопрос больше естественно природного характера», — отметил Алексей Цыденов.

Глава Бурятии подчеркнул, что в какой-то мере имеются и перегибы этих защитных мер, с которыми приходится сталкиваться. «Вы знаете, что количество и глубина запретов такая, что в некоторой мере они даже мешают той же защите Байкала. У нас в Прибайкальском районе стоит горельник, а рубить его нельзя, потому что находится в ЦЭЗе. Новому лесу нужно становиться, а этот горельник гниет, а там ещё и паразиты начали заводиться. Его надо бы вырубить, а нельзя», — сказал Алексей Цыденов.

Что касается очистных сооружений на Байкале, глава Бурятии отметил, что ранее действовали требования по очистке стоков такие, что не позволяли строит очистные. На данный момент эти нормы актуализированы, исходя из лучших международных правил и по лучшим доступным технологиям. Так, в Выдрино и Максимихе строительство очистных уже начато.

Как сообщало ИА, то, что российское правительство положило «под ёлочку» в последний день ушедшего, 2020 года, можно считать настоящим подарком всем «пожирателям Байкала»: утвержденный 31 декабря 2020 года перечень видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, разрешает строительство практически любых объектов.

В связи со значительным ослаблением природоохранного режима озера Байкал и молчанием чиновников, ЮНЕСКО рассматривает вопрос об изменении статуса Байкала: «Священное море» рискует встать в один ряд с разрушенными террористами древними городами Ирака, Сирии и Ливии, а также тропическими лесами Латинской Америки, уничтожаемыми незаконной вырубкой и браконьерством.

На днях председатель российского правительства Виктория Абрамченко побывала в Иркутске, где провела совещание по защите озера Байкал. По её словам, Россия сделает всё, чтобы не допустить включения священного озера в список Всемирного наследия, находящегося под угрозой.

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