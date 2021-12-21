Мурманск, 21 декабря, 2021, 13:12 — ИА Регнум. Полиция Мурманска задержала подростка, выстрелившего из травматического пистолета в проезжающий мимо автомобиль. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Josh Дыра от пули

Утром 21 декабря к правоохранителям обратилась женщина, заявившая, что в ее автомобиль был произведен выстрел, от которого раскололось заднее стекло машины. По словам потерпевшей, в этот момент в салоне автомобиля находилось двое детей.

Установить подозреваемого помогли записи с камер видеонаблюдения, расположенных на близлежащих домах, 17-летний юноша был доставлен в отдел полиции.

«Выяснилось, что молодой человек незадолго до происшествия купил травматическое оружие у неустановленного лица без определенной цели. Прогуливаясь с другом по областному центру, решил продемонстрировать приятелю как действует пистолет. По словам злоумышленника, выстрел он произвел в произвольном направлении», — сообщили в ведомстве.

Травматический пистолет полицейскими изъят. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). За содеянное подозреваемому грозит срок до 7 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году Путин ужесточил ответственность за незаконный оборот оружия.