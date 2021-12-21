Москва, , 13:27 — REGNUM Обеспокоенность руководства России вызывают все случаи судебного или иного преследования российских граждан в других странах. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 21 декабря журналистам.

Дмитрий Песков Kremlin.ru

Песков прокомментировал следственные и судебные действия в Белоруссии в отношении нескольких граждан России. Он отметил, что российская сторона через наши загранпредставительства занимается судьбой любого гражданина, которого преследуют за рубежом.

«Всё, что можно, делается для защиты интересов наших граждан», — подчеркнул представитель Кремля.

Он добавил, что в случае с Белоруссией такой диалог идёт постоянно, он носит регулярный, рабочий характер.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Белоруссии обвиняют российскую гражданку, 23-летнюю Софию Сапегу по семи статьям уголовного кодекса. Закрытый судебный процесс над 21-летним гражданином России Егором Дудниковым начался в Минске 20 декабря. Его задержали за участие в работе телеграм-канала, признанного в стране экстремистским.

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