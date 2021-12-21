Москва, 21 декабря, 2021, 13:12 — ИА Регнум. Участие стран ближнего зарубежья (СНГ) в партнерских программах с НАТО надо отделять от интеграции в инфраструктуру альянса. Об этом сегодня, 21 декабря, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Одно дело — участие в партнерских программах НАТО, другое дело — интеграция в политическую и военную инфраструктуру Североатлантического альянса. Это совершенно разные вещи», — пояснил Песков.

По его словам, всё зависит от конкретных программ, от глубины участия стран СНГ в проектах НАТО, потому что они все разные. При этом Россия продолжает обсуждать со своими союзниками на территории бывшего СССР вопросы взаимодействия с НАТО.

ИА REGNUM ранее сообщало, 17 декабря проекты договоров России с США и Североатлантическим альянсом (НАТО) о гарантиях безопасности обнародовал МИД РФ.

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