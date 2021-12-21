Канберра, 21 декабря, 2021, 13:12 — ИА Регнум. Согласно последним данным Института недвижимости Австралии, цены на жилье в стране подскочили на ошеломляющие 23,4% за 12 месяцев, предшествовавшим третьему кварталу 2021 года. Об этом 21 декабря сообщил новостной портал News.com.au.

Сидней, Австралия

Впервые с июня 2002 года годовой прирост средневзвешенной средней цены на дома в столицах штатов превысил 20%.

Главный экономист Австралийского института Ричард Деннисс заявил в комментарии журналистам, что австралийцы все же не получили равномерную выгоду от такого повышения цен.

«Если у меня есть дом за 10 миллионов долларов, который вырос в цене на 20%, то я получу 2 миллиона долларов без уплаты налогов … Если бы у вас был дом за 400 000 долларов, вы бы получили не обложенные налогом дополнительно 80 000 долларов. И, конечно же, люди, у которых не было своего дома, не получили совсем ничего», — отметил он.