Красногвардейский район, Белгородская область, , 13:26 — REGNUM Новым главой Красногвардейского района Белгородской области стала Анна Куташова, сообщает 21 декабря пресс-служба правительства региона.

Флаг Белгородской области

Решение о назначении на должность единогласно приняли депутаты муниципального совета района. Анна Куташова родилась в селе Дмитриевка Старооскольского городского округа, в органах местного самоуправления работает с 2011 года. Последние шесть лет Анна Куташова возглавляла администрацию Октябрьского района ХМАО-Югра.

Об отставке предыдущего главы района Игоря Бровченко в октябре 2021 года сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Чиновник возглавлял администрацию с 2018 года.