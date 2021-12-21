Канберра, , 13:11 — REGNUM Пандемия коронавируса вынудила многих жителей Австралии самоизолироваться, а многих — потерять работу. Однако, как ни парадоксально, как нация Австралия стала богаче в течение пандемии, чем когда-либо прежде. Об этом свидетельствуют опубликованные 21 декабря данные Статистического бюро Австралии, передает новостной портал News.com.au.

Флаг Австралии DO'Neil

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Данные Австралийского статистического бюро, опубликованные на прошлой неделе, показали, что богатство на душу населения выросло до рекордного уровня в 540 179 долларов, что эквивалентно порядка 28 440 000 российских рублей. До пандемии в декабре 2019 года он составлял 442 702 доллара, что означает, что менее чем за два года он увеличился на 22%.

Таким образом, у каждого австралийца сейчас в среднем активов на полмиллиона в местной валюте — будь то собственность, пенсионные накопления, акции или сбережения.

Отмечается, что цифра не включает стоимость какого-либо кредита по недвижимости, то есть она отражает сумму активов, которые есть у среднего австралийца после выплаты долгов.