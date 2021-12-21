Москва, , 13:11 — REGNUM По итогам 2021 года внутренний туризм в России демонстрирует рост. Об этом 21 декабря сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Общий прирост туристического потока в организованном сегменте на внутреннем рынке, по оценке АТОР, увеличится примерно на 30% по сравнению с аналогичным показателем 2020 года. При этом в большинстве регионов еще достигли показателей 2019 года. Тем не менее, эксперт оценила существующую динамику, как «очень хорошую».

«Хочется отметить несколько пунктов. В целом в 2021 году, по разным оценкам, в совокупности общий поток в некоторых регионах оказался выше 2019 года. Это дает иную картину. В некоторых регионах превысили потоки 2019 года на 5%, 10%, 20%. Во многом это связано с порядком пребывания гостей, с продвижением, а также с ценами», — сказала Ломидзе.

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