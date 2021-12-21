Москва, , 13:08 — REGNUM Товарищеский матч между молодёжными сборными России и Канады по хоккею перенесён. Об этом 21 декабря сообщили в пресс-службе Федерации хоккея России (ФХР).

Сборная России по хоккею Alexey Chernyadyev

Матч, который был запланирован на 23 декабря, теперь должен состояться 24 декабря. Игра пройдёт в Эдмонтоне (Канада) в рамках подготовки к молодёжному чемпионату мира — 2022.

«Оргкомитет МЧМ-2022 проинформировал команды о новом расписании товарищеских матчей», — говорится в сообщении.

Напомним, молодёжный чемпионат мира состоится с 26 декабря по 5 января в Канаде. Сборная России сыграет в группе В с командами США, Швеции, Словакии и Швейцарии.