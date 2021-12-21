Йошкар-Ола, 21 декабря, 2021, 13:06 — ИА Регнум. В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались два человека. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Михаил Рифтин ИА Красная Весна Аппарат ИВЛ

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Накануне в регионе было зарегистрировано пять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 915 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 21 декабря в Марий Эл выявили 108 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 107 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 28 756 случаев. В настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 3659 человек.

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